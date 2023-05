Delek US: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Delek US hat am 08.05.2023 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,37 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,580 USD je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Delek US in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 11,99 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 3,92 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 4,46 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 1,02 USD prognostiziert. Beim Umsatz hatten die Experten damit gerechnet, dass 3,09 Milliarden USD umgesetzt wurden.

