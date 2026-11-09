Delek US: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Delek US hat am 06.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

In Sachen EPS wurden 18,22 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Delek US 2,93 USD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz wurden 4,39 Milliarden USD gegenüber 2,89 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at