Delek US Holdings Q3 Results Surge On Performance Of Refining Business

(RTTNews) - Delek US Holdings, Inc. (DK), an oil refining, logistics, and renewable fuels company, on Friday reported a surge in net income and revenue for the third quarter of fiscal 2026.

For the three-month period to September 30, the company posted a net income of $1.133 billion, or $18.22 per share, compared with $178 million, or $2.93 per share in the same period last year.

Excluding items, profit was $843 million, or $13.55 per share, higher than $434.2 million, or $7.13 per share in the prior year. Adjusted income, excluding SRE's, surged to $10.53 per share from last year's $1.52 per share.

Excluding items, EBITDA increased to $1.280 billion from the prior year's $766.7 million. The refining segment of the company generated adjusted EBITDA of $1.242 billion, compared with $697.4 million last year, which reflects an increase in refining margin driven by increased crack spreads. During the third quarter 2026, Delek US's benchmark crack spreads were up an average of 191.2% from prior-year levels.

Operating income stood at $1.518 billion as against $295.7 million a year ago. Net revenue moved up to $4.392 billion from $2.887 billion in the previous year. Excluding intercompany fees and revenues, revenue from the company's refining segment surged to $4.203 billion from $2.756 billion in the previous year.

On October 29, the board approved a quarterly dividend of $0.300 per share. This will be paid on November 18 to the shareholders of record as of November 10.

Looking ahead, Delek has revised its annual earnings guidance. The company now anticipates adjusted EBITDA of $530 million to $560 million, compared with the earlier expectation of $520 million to $560 million.