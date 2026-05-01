Delek US informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Delek US hat am 29.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 3,34 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -2,780 USD je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,42 Prozent auf 2,65 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,64 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at