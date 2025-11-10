Delek US mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Delek US gab am 07.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,93 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -1,200 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 5,11 Prozent zurück. Hier wurden 2,89 Milliarden USD gegenüber 3,04 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum generiert.

