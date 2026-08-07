Delek US öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Delek US lud am 05.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,71 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren -1,760 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 4,09 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,76 Milliarden USD umgesetzt.

Die Schätzungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 2,64 USD sowie einen Umsatz von 3,47 Milliarden USD belaufen.

Redaktion finanzen.at