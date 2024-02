Delek US stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Delek US lud am 27.02.2024 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 1,460 USD gegenüber 0,880 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,05 Milliarden USD – das entspricht einem Minus von 9,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,48 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Die Analysten-Schätzungen für den Verlust je Aktie im Quartal hatten bei 1,282 USD gelegen. Umsatzseitig waren die Experten im Berichtszeitraum von 3,55 Milliarden USD ausgegangen.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,300 USD. Im Vorjahr hatte Delek US 3,63 USD je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 16,92 Milliarden USD – eine Minderung um 16,44 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 20,25 Milliarden USD eingefahren.

Insgesamt hatten Analysten für das Gesamtjahr einen Gewinn von 3,13 USD je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 16,51 Milliarden USD taxiert.

