Delek US stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Delek US äußerte sich am 28.02.2023 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,880 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Delek US ein EPS von -0,610 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Delek US im vergangenen Quartal 4,48 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 44,12 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Delek US 3,11 Milliarden USD umsetzen können.

Für das Quartal hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 0,816 USD gerechnet, wohingegen der Umsatz auf 3,41 Milliarden USD geschätzt worden war.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 7,33 USD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -3,030 USD je Aktie generiert.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Delek US 20,25 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 90,13 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 10,65 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 5,61 USD und einem Umsatz von 19,32 Milliarden USD für das Geschäftsjahr ausgegangen.

Redaktion finanzen.at