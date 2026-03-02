Delek US stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Delek US hat am 27.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS lag bei 1,26 USD. Im letzten Jahr hatte Delek US einen Gewinn von -6,530 USD je Aktie eingefahren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Delek US in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,35 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,43 Milliarden USD im Vergleich zu 2,37 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Delek US vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 0,380 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -8,770 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Delek US im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 9,53 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 10,72 Milliarden USD im Vergleich zu 11,85 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at