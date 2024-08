Delek US vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Delek US hat sich am 06.08.2024 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2024 beendeten Quartals geäußert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,58 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,130 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Delek US mit einem Umsatz von insgesamt 3,42 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,20 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 18,45 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at