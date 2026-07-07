Delek US Holdings Aktie
WKN DE: A0JL3V / ISIN: US2466471016
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07.07.2026 13:03:25
Delek US vs. Par Pacific: Which Energy Stock Is a Better Buy in 2026?
In a shifting energy landscape, choosing between Delek US (NYSE:DK) and Par Pacific (NYSE:PARR) requires a look at how these independent refiners manage regional market volatility and operational efficiency.Both companies operate in the competitive midstream and downstream segments, yet they pursue different regional strategies. While Delek focuses on the Permian Basin and Gulf Coast, Par Pacific leverages niche markets like Hawaii. Comparing them reveals how infrastructure and geographic positioning influence their financial stability and cash flow generation.Delek US operates four refineries across Texas, Arkansas, and Louisiana, which are supported by a 63.3% interest in Delek Logistics. The company relies on a primary customer in its refining segment for approximately 12% of its consolidated revenue, and customer concentration like this adds a layer of risk to the business. It also utilizes a critical inventory agreement with Citi to manage crude supply through early 2028.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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