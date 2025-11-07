DelfinGroup SIA Registered: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

DelfinGroup SIA Registered hat am 05.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 0,05 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,040 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 23,22 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 20,4 Millionen EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 16,6 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at