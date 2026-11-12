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12.11.2026 06:31:28
DelfinGroup SIA Registered stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
DelfinGroup SIA Registered hat am 10.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,07 EUR gegenüber 0,050 EUR im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite standen 21,5 Millionen EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 20,4 Millionen EUR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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