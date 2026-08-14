DelfinGroup SIA Registered: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

DelfinGroup SIA Registered hat am 12.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

DelfinGroup SIA Registered hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,06 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,040 EUR je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,18 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 19,8 Millionen EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 19,6 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at