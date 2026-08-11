Delhivery gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Delhivery lud am 08.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS belief sich auf 0,43 INR gegenüber 1,22 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat Delhivery 29,31 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 27,76 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 22,94 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at