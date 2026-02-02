Delhivery präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Delhivery hat am 31.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es stand ein EPS von 0,53 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Delhivery noch ein Gewinn pro Aktie von 0,340 INR in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 17,94 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 23,78 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 28,05 Milliarden INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at