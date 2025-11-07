Delhivery präsentierte Quartalsergebnisse

Delhivery hat am 05.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,68 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,140 INR je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Delhivery 25,59 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 16,88 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 21,90 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at