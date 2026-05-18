Delhivery: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Delhivery hat am 16.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS lag bei 0,97 INR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,970 INR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.

Delhivery hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 28,50 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 30,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 21,92 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,04 INR eingefahren. Im Vorjahr waren 2,19 INR je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 17,65 Prozent auf 105,08 Milliarden INR aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 89,32 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at