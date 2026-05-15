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15.05.2026 06:31:29
DELICA FOODS: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
DELICA FOODS hat am 13.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Gewinn je Aktie lag bei 24,08 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 25,59 JPY je Aktie vermeldet.
DELICA FOODS hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 15,37 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 15,26 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
In Sachen EPS wurden 93,38 JPY je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte DELICA FOODS 33,26 JPY je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,88 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 62,22 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahr waren 58,76 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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