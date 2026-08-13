DELICA FOODS hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

DELICA FOODS präsentierte in der am 12.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Das EPS belief sich auf 25,22 JPY gegenüber 39,95 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite standen 15,45 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 15,15 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at