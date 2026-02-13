|
DELICA FOODS legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
DELICA FOODS präsentierte am 12.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 17,37 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 11,74 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,83 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 16,04 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 15,45 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
