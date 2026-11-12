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12.11.2026 06:31:28
DELICA FOODS präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
DELICA FOODS hat am 11.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,37 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 11,98 JPY erwirtschaftet worden.
Der Umsatz wurde auf 16,30 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 15,66 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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