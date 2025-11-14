DELICA FOODS veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

DELICA FOODS hat am 12.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 11,98 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal -5,240 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Das vergangene Quartal hat DELICA FOODS mit einem Umsatz von insgesamt 15,66 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14,45 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 8,35 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at