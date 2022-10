Delisting of Certificates

Nordea Bank Abp, as the issuer, has determined to delist below certificates due to low net asset value (NAV). The instruments will be delisted end of trading 2022-11-03.

Instrument ISIN BEAR NKT X3 NORDNET D DK0060838118 BULL NQ100 X10 NORDNET D DK0060845089 BULL GULD X15S NORDNET D DK0060974996 BULL GULD X15S NORDNET D1 DK0061059987 BULL SOELV X8 NORDNET D2 DK0061160439 BULL SX5E X15S ND1 DK0061161833 BULL Dax X15S ND1 DK0061162724 BEAR DAX X12S ND1 DK0061163292 BULL DAX X15S NORDNET D2 DK0061164506 BEAR DAX X12S NORDNET D2 DK0061165073 BULL NDX X12S ND DK0061191152 BULL DAX X15S NORDNET D DK0061195229 BULL NDX X12S NORDNET D DK0061195732 BULL SX5 X15S ND DK0061198595 BULL DAX X15S ND DK0061199130 BULL DAX X15 NORDNET D5 DK0061204310 BULL OMXS30 X15 ND1 DK0061207339 BULL NDX X12 NORDNET D1 DK0061208147 BULL GULD X15S NORDNET D2 DK0061238482 BULL GULDX15S ND DK0061241007 BULL NDX X12 NORDNET D DK0061254760 BULL KOBBER X12S NORDNET D1 DK0061305851 BULL DAX X15S ND2 DK0061352424 BULL DOWJONES X20S NORDNET D DK0061366481 BULL Platin X10S NORDNET D DK0061457959 BULL NQ100 X12S NORDNET D DK0061459229 BULL SOELV X10S NORDNET D5 DK0061460151 BULL KOBBER X12S NORDNET D2 DK0061473725 BULL SOELV X10S NORDNET D6 DK0061567112 BULL SOELV X12S NORDNET D8 DK0061576378 BULL DOWJONES X20S NORDNET D1 DK0061604170 BULL NQ100 X15S NORDNET D DK0061659158 BEAR OMX X20S NORDNET D6 DK0061693173 BULL NQ100 X15S NORDNET D1 DK0061695038 BULL DAX X20S NORDNET D12 DK0061733730 BULL NQ100 X20 NORDNET D9 DK0061786852 BULL NRE X3 NF FI4000042924 BULL NRE X3 NORDNET F FI4000253034 BULL NQ100 X10 NORDNET F FI4000253737 BULL KULTA X12 NORDNET F FI4000254057 BULL NQ100X10 NF FI4000316344 BEARNESX3NF3 FI4000318712 BULL NDX X12 NORDNET F FI4000393244 BULL SPX X15 NORDNET F2 FI4000418140 BULL OMXS30 X15 NORDNET F5 FI4000418637 BULL SX5E X15 NORDNET F3 FI4000419569 BULL KUPARI X12S NORDNET F FI4000419940 BULL OMX X15S NORDNET F FI4000420146 BULL SPX X15S NORDNET F FI4000420260 BULL HOPEA X8 NF1 FI4000430350 BULL KULTA X12S NORDNET F1 FI4000431721 BULL KUPARI X12S NORDNET F1 FI4000431788 BULL KULTAX12SNF FI4000433180 BULL KULTAX15SNF FI4000433198 BULL SP500 X18S NORDNET F5 FI4000435441 BULL DAX X12S NORDNET F1 FI4000435797 BULL DAX X12S NF FI4000439005 BULL KULTA X15S NORDNET F2 FI4000454962 BULL OMX X15S NF1 FI4000456264 BULL SP5X15S NF1 FI4000456579 BULL NQ1X12S NF1 FI4000456629 BULL NQ1X10S NF1 FI4000456637 BULLDJIAX20SNONF FI4000462320 BULL HOPEA X8 NORDNET F3 FI4000474291 BULL HOPEA X10S NORDNET F5 FI4000475595 BULL KUPARI X10S NORDNET F3 FI4000481692 BULL KUPARI X12S NORDNET F3 FI4000481700 BEAR OMX X15S NF3 FI4000494216 BULL FING X2 ND NO0010777386 BULLGULLX15SNONN NO0010842719 BULLGULX15SNONN1 NO0010870090 BULL GULLX15S NN NO0010870165 BULLDAXX15SNONN2 NO0010882996 BULL SOL X8 NONN NO0010888860 BULL GULL X15S NORDNET N2 NO0010897390 BULL KOBBER X12S NORDNET N NO0010897440 BULL SP500 X18S NORDNET N2 NO0010905326 BULL DOWJONES X20S NORDNET N NO0010908486 BULL SOLV X10S NORDNET N7 NO0010923311 BULL SOLV X10S NORDNET N8 NO0011038366 BULL PLATINA X10S NORDNET N1 NO0011038457 BULL PLATINA X12S NORDNET N1 NO0011038465 BULL DAX X15S NORDNET N4 NO0011132482 BULL DAX X20S NORDNET N7 NO0011132664 BULL SOLV X12S NORDNET N11 NO0011139677 BULL PLATINA X12S NORDNET N2 NO0011139818 BULL NQ100 X12S NORDNET N1 NO0011139842 BULL DOWJONES X20S NORDNET N1 NO0011139974 BEAR OMX X20S NORDNET N3 NO0011156481 BULL NQ100 X15S NORDNET N3 NO0012427733 BULL NQ100 X15S NORDNET N4 NO0012452863 BULL NQ100 X20 NORDNET N9 NO0012553116 BULL FING X2 N SE0008654271 BULL KPR X10 N1 SE0010627984 BEAR HM X5S N SE0011752823 BULL FINGB X3 NORDNET 1 SE0011978972 BULL GULD X15S NORDNET SE0011979269 BULL GULD X15S NORDNET 1 SE0013114626 BULL OMX X15S N SE0013925351 BULL GULD X15S NORDNET 2 SE0013929841 BULL OMX X15S NORDNET SE0013929908 BULL NDX X12S NORDNET SE0013929957 BULL SX5X15S NON SE0013930088 BULL DAXX15S NON SE0013930146 BULL OMXS30 X15 NORDNET 6 SE0013934213 BEAR DAX X12S NORDNET 1 SE0014436150 BULL DAX X15S NORDNET 1 SE0014436200 BULL SILVER X8 NORDNET 5 SE0014439550 BULL KOPPAR X12S NORDNET 1 SE0014441218 BULL GUL X15S N1 SE0014447223 BULL SP500 X18S NORDNET 4 SE0014810230 BULL NQ100 X12S NORDNET 1 SE0014810354 BEAR OMX X15S NORDNET 3 SE0014824306 BULL DAX X15S N1 SE0014825444 BEAR OMX X15S N1 SE0014825626 BULL DJIAX20SNON SE0014827101 BULL DOWJONES X18S N SE0015225891 BULL DOWJONES X20S N SE0015225909 BEAR OLJ X5 N6 SE0015233408 BEAR OLJA X5 NORDNET 9 SE0015233630 BULL PLATINUM X10S NORDNET SE0015483649 BULL PLATINUM X10S N SE0015485040 BULL SILX10SNON5 SE0015485552 BULL SIL X10S N3 SE0015485578 BULL KOPPAR X12S NORDNET 2 SE0015499033 BEAR OMX X18S NORDNET 13 SE0015668272 BEAR OMXX18S N11 SE0015668322 BEAR OMX X18S NORDNET 14 SE0015941877 BULL SINCH X3 NORDNET SE0016042329 BULL SILVER X10S NORDNET 6 SE0016132054 BULL PLATINUM X12S NORDNET 1 SE0016132138 BEAR NQ100 X15S NORDNET F5 SE0016132161 BULL SP500 X18S NORDNET F7 SE0016134845 BULL SP500 X15S NORDNET F1 SE0016134852 BULL NQ100 X12S NORDNET F1 SE0016134969 BULL NQ100 X10S NORDNET F1 SE0016134977 BULL DOWJONES X20S NORDNET F1 SE0016135032 BULL DOWJONES X18S NORDNET F1 SE0016135040 BULL HOPEA X10S NORDNET F6 SE0016135248 BULL KUPARI X12S NORDNET F4 SE0016135271 BULL KUPARI X10S NORDNET F4 SE0016135289 BULL PLATINA X10S NORDNET F2 SE0016135321 BULL SQUARE X3S NORDNET F SE0016135420 BULL SQUARE X3 NORDNET F SE0016137087 BULL DAX X12S NORDNET F2 SE0016281539 BULL DAX X15S NORDNET F2 SE0016281547 BULL SILVER X12S NORDNET 8 SE0016598940 BULL HOPEA X12S NORDNET F9 SE0016598999 BEAR OMX X20S NORDNET 13 SE0016792154 BEAR TESLA X5S NORDNET F SE0016793111 BULL AMD X5S NORDNET F SE0016793186 BULL BABA X5S NORDNET F SE0016793228 BULL HOPEA X12S NORDNET F10 SE0016795611 BULL HOPEA X10S NORDNET F7 SE0016795629 BULL SILVER X12S NORDNET 9 SE0017073109 BULL PLATINUM X12S NORDNET 2 SE0017073166 BULL PLATX12S N1 SE0017073562 BULL PLATINA X12S NORDNET F3 SE0017073828 BULL PLATINA X10S NORDNET F3 SE0017073836 BEAR PLATINA X12S NORDNET F3 SE0017073844 BEAR OMX X20S NORDNET F6 SE0017074099 BEAR OMX X20S NORDNET 14 SE0017094212 BULL SP500 X18S NORDNET 6 SE0017194616 BULL NQ100 X15S NORDNET 2 SE0017194830 BULL DOWJONES X20S NORDNET 1 SE0017194913 BULL HOPEA X12S NORDNET F11 SE0017198047 BULL PLATINA X12S NORDNET F4 SE0017198138 BULL NQ100 X15S NORDNET F2 SE0017198237 BULL DOWJONES X20S NORDNET F2 SE0017198310 BULL DAX X15S NORDNET F3 SE0017204845 BULL OMX X15S NORDNET F3 SE0017205081 BULL NQ100 X15S NORDNET 3 SE0017222086 BULL NQ1 X15S N3 SE0017222649 BULL DAX X15S NORDNET F4 SE0017223480 BULL NQ100 X15S NORDNET F3 SE0017223688 BULL SP500 X18S NORDNET F9 SE0017223720 BULL SP500 X15S NORDNET F3 SE0017223738 BULL SP500 X18S NORDNET 8 SE0017227051 BULL OMX X20S NORDNET F8 SE0017571953 BULL DAX X18S NORDNET F14 SE0017576713 BULL DAX X20S NORDNET F14 SE0017579956 BULL DAX X18S NORDNET F15 SE0017579964 BULL SX5E X20S NORDNET F12 SE0017580004 BULL NQ100 X15S NORDNET 4 SE0017581465 BULL NQ100 X15 NORDNET F4 SE0017608094 BULL SP500 X18 NORDNET F11 SE0017608201 BULL NQ100 X18 NORDNET F12 SE0017612690 BULL NQ100 X20 NORDNET F10 SE0017612708 BULL DAX X20S NORDNET 14 SE0017615479 BULL NQ100 X20 NORDNET F11 SE0018208282