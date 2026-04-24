CAR Aktie
ISIN: US14074L1052
|
24.04.2026 13:23:00
Deliveries of a $300,000 flying car may be coming later this year
The electric vehicle manufacturer is set to sell the ‘land aircraft carrier’ for close to $300,000 a unitWeiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!