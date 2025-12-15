15.12.2025 06:31:29

Delivery Consulting: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Delivery Consulting hat am 12.12.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.10.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 8,70 JPY, nach -3,400 JPY im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde auf 709,3 Millionen JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 623,0 Millionen JPY umgesetzt worden waren.

