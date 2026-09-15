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15.09.2026 06:31:28
Delivery Consulting informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Delivery Consulting hat am 14.09.2026 das Zahlenwerk zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 2,50 JPY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 3,39 JPY erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 8,31 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 678,5 Millionen JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 739,9 Millionen JPY in den Büchern gestanden.
Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 24,49 JPY. Im Vorjahr waren 7,30 JPY je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,67 Prozent auf 2,84 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,74 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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