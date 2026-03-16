Delivery Consulting präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Delivery Consulting veröffentlichte am 13.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.01.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 12,37 JPY gegenüber 0,860 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz lag bei 749,1 Millionen JPY – das entspricht einem Zuwachs von 11,40 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 672,5 Millionen JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at