Delivery Consulting stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Delivery Consulting hat am 12.06.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 5,92 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 6,45 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 704,5 Millionen JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 705,4 Millionen JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at