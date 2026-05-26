Delivery Hero Aktie

Delivery Hero für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2E4K4 / ISIN: DE000A2E4K43

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26.05.2026 05:45:00

Delivery Hero: Übernahmepoker treibt Aktie weiter nach oben

Delivery Hero lockt US-Konzerne. Uber ist bereits mit zwei Übernahmeangeboten gescheitert, auch DoorDash soll Optionen prüfen. Das beflügelt die Aktie.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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