Delivery Hero Aktie
WKN DE: A2E4K4 / ISIN: DE000A2E4K43
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26.05.2026 05:45:00
Delivery Hero: Übernahmepoker treibt Aktie weiter nach oben
Delivery Hero lockt US-Konzerne. Uber ist bereits mit zwei Übernahmeangeboten gescheitert, auch DoorDash soll Optionen prüfen. Das beflügelt die Aktie.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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