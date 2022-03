Delivery Hero-Aktie: Supermarktkette Jumbo investiert in Delivery Hero-Beteiligung Gorillas

Berlin (Reuters) - Die niederländische Supermarktkette Jumbo beteiligt sich an dem deutschen Schnelllieferdienst Gorillas.

Der Investmentfonds Mississippi Ventures der Jumbo-Familie Van Erden sei bei Gorillas eingestiegen, teilte das 2020 gegründete Berliner Unternehmen am Dienstag mit. Wie viel Jumbo auf den Tisch legt, wollte Gorillas-Finanzchef Elmar Broscheit nicht verraten, sondern sagte Reuters lediglich: "Jumbo wird eine signifikante Summe investieren, die sich im guten Millionenbereich befindet."

Jumbo beliefert bereits die Lager von Gorillas in den Niederlanden. Nun sind gemeinsame Filialen in Innenstädten geplant. "Wir arbeiten zudem an Lösungen, wie wir den Jumbo-Kunden Waren möglichst schnell nach Hause liefern können", sagte Broscheit. "Es wird eine engere Verzahnung der kommerziellen Zusammenarbeit in den Niederlanden geben."

Im Oktober war der Essenslieferdienst Delivery Hero bei dem mit rund 2,5 Milliarden Euro bewerteten Unternehmen eingestiegen und hatte für eine Beteiligung von acht Prozent 200 Millionen Euro gezahlt. Gorillas, das stark wächst und dabei Verluste macht, betreibt aktuell in neun Ländern rund 200 Lager. Jumbo kommt auf 700 Geschäfte und mehr als zehn Millionen Kunden.