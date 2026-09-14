Delivery Hero Aktie

Delivery Hero für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2E4K4 / ISIN: DE000A2E4K43

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Zinskonditionen 14.09.2026 12:38:00

Delivery Hero-Aktie dennoch im Minus: Milliarden-Finanzierung wird günstiger

Delivery Hero-Aktie dennoch im Minus: Milliarden-Finanzierung wird günstiger

Delivery Hero hat am Kapitalmarkt bei starker Nachfrage bessere Zinskonditionen für seine gut 1,33 Milliarden Dollar schwere Term-Loan-B-Finanzierung bekommen.

Die Zinsmarge für das institutionelle Kapitalmarktdarlehen wurde auf 350 Basispunkte zuzüglich SOFR gesenkt, das sind 150 Basispunkte weniger Aufschlag auf die Secured Overnight Financing Rate als bisher, wie der Essenslieferdienst mitteilte. Alle übrigen Konditionen, auch die Fälligkeit im Dezember 2029, blieben unverändert.

Die Delivery Hero-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,60 Prozent tiefer bei 36,62 Euro.

DOW JONES

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Bildquelle: Delivery Hero

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01.09.26 Delivery Hero Neutral UBS AG
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