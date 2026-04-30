Delivery Hero-Aktie deutlich im Plus: Umsatzwachstum trotz gemischter Erwartungen - KI-Agenten im Fokus

Der Essenslieferdienst Delivery Hero ist mit Zuwächsen ins neue Jahr gestartet. Die Jahresziele bestätigte der Konzern im Großen und Ganzen, wurde aber einen Tick optimistischer. Beim bereinigten Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) zeigt sich das im MDAX gelistete Unternehmen nun aber etwas zuversichtlicher und rechnet mit der Erreichung der oberen Hälfte der ausgegebenen Spanne von 910 bis 960 Millionen Euro. Im vergangenen Jahr wurden hier 903 Millionen Euro verbucht. Bei den Anlegern kam das am Donnerstag gut an.

Für Analyst Wassachon Udomsilpa von der kanadischen Bank RBC hat Delivery Hero die Erwartungen insbesondere mit dem sehr starken Bruttowarenwert (Gross Merchandise Value, GMV) übertroffen und zeige trotz des Nahostkonflikts eine starke Auftragsdynamik. Dazu komme die nach oben hin eingeengte Jahreszielspanne für das bereinigte operative Ergebnis.

Auch Andrew Ross von der britischen Investmentbank Barclays attestiert dem Unternehmen ein solides erstes Quartal. Das nun erwartete operative Ergebnis am oberen Ende der Zielspanne wertet der Experte leicht positiv.

Im ersten Quartal erhöhte sich der Bruttowarenwert zu konstanten Wechselkursen um 7,6 Prozent auf rund 12,5 Milliarden Euro, wie Delivery Hero am Donnerstag in Berlin mitteilte. Auf vergleichbarer Basis (Like-for-like), bereinigt um Währungseffekte und ohne Berücksichtigung von Zu- oder Verkäufen sowie Geschäftsaufgaben, lag das Wachstum bei 8,8 Prozent. Analysten hatten hier laut einem vom Unternehmen bereitgestellten Konsens weniger auf dem Zettel.

Der bereinigte Gesamtumsatz aller Segmente kletterte um 17,3 Prozent auf rund 3,7 Milliarden Euro und lag damit im Rahmen der Markterwartungen. Auf vergleichbarer Basis lag das Wachstum bei 17,8 Prozent. Rückenwind kam hierbei vom Ausbau des Quick-Commerce-Geschäfts, bei dem die Kunden ihre Bestellungen in kurzer Zeit bekommen. Auch trugen das Abonnement-Geschäft und die Erweiterung der eigenen Lieferlogistik zum Ergebnis bei.

Für das laufende Jahr peilt das Management beim Bruttowarenwert bei konstanten Wechselkursen und auf vergleichbarer Basis einen Zuwachs um acht bis zehn Prozent an. Der Gesamtumsatz aller Segmente soll um 14 bis 16 Prozent zulegen. 2025 verbuchte der Konzern hier einen Bruttowarenwert von rund 49,2 Milliarden Euro. Der Segmentumsatz lag bei 14,8 Milliarden Euro.

Im März kündigte Delivery Hero den Verkauf seines Taiwan-Geschäfts an den Konzern Grab aus Singapur ohne Schulden und Barmittel für 600 Millionen US-Dollar (rund 514 Mio Euro) an. Der Deal soll in der zweiten Jahreshälfte vollzogen werden. Delivery Hero will den Verkaufserlös zur Schuldentilgung und für allgemeine Unternehmenszwecke verwenden.

Im Dezember hatte der Konzern mitgeteilt, den Verkauf von Unternehmensteilen zu prüfen. Dabei wollte Delivery Hero auch strategische Partnerschaften und Kapitalmarkttransaktionen für Ländergesellschaften ins Auge fassen. Zudem würden "wertsteigernde Maßnahmen zur Kapitalstruktur und Kapitalallokation" geprüft, hieß es damals.

Zuvor hatte es Berichte gegeben, wonach Investoren das Management auf Verkäufe von Geschäftsfeldern drängen sollen. "Unsere Prüfung strategischer Optionen schreitet weiter voran", so Konzernchef und Mitgründer Niklas Östberg laut Mitteilung. Der Fokus liege dabei auf der Schärfung der Präsenz und der Erzielung eines hohen, profitablen Wachstums.

Mitte April hat der US-Fahrdienstleister Uber seine Beteiligung an Delivery Hero durch den Kauf eines Aktienpakets von Großaktionär Prosus aufgestockt. Uber hält nun laut Unternehmensangaben fünf bis zehn Prozent an dem Konzern.

Die niederländische Internet-Beteiligungsholding Prosus hatte sich im August 2025 bereiterklärt, ihre Beteiligung an Delivery Hero deutlich zu senken, um die Zustimmung der EU-Behörden für die Übernahme des Delivery-Hero-Rivalen Just Eat Takeaway zu erhalten. Das Unternehmen ist mit einer Beteiligung von 21,8 Prozent aber weiter größter Aktionär.

Delivery Hero will mit KI-Agent weltweit schneller 'liefern' - CFO

Der Lieferkonzern Delivery Hero will mit Hilfe seines neuen autonomen KI-Agenten namens Herogen wesentlich agiler werden in seinen 65 Märkten in fünf Regionen rund um den Globus als in der Vergangenheit. CFO Marie-Anne Popp zufolge beschleunigt der Einsatz von Herogen das Geschäft, die Arbeitsweise und das Go-to-Market, "weil wir einfach viel schneller sind und auch in der Lage sind, eben schneller und in vielen verschiedenen Märkten gleichzeitig neue Produkte auszurollen".

Der autonome Software-Delivery-Agent, den der MDAX-Konzern vergangene Woche vorgestellt hat, soll die Leistung von 130 Software-Entwicklern erbringen bzw die Belegschaft um eine virtuelle Entwicklungsabteilung mit 130 Beschäftigten erweitern. Delivery Hero betont dabei aber, dass Herogen ein Werkzeug für die berufliche Weiterentwicklung sei und nicht für den Abbau von Arbeitsplätzen. Denn - im Gegensatz zur traditionellen Automatisierung, die darauf abziele, Rollen zu ersetzen - verlagere Herogen die Mensch-Maschine-Schnittstelle von der Programmiersprache zur natürlichen Sprache. Dadurch könnten Entwickler ihre Ziele schneller erreichen und dabei von Programmierern zu Softwarearchitekten werden, argumentiert das Unternehmen.

Was der Agent "im Prinzip den Ingenieuren abnimmt, sind natürlich repetitive Aufgaben, Bugfixes, Änderungswünsche und so weiter", sagte Popp im Interview mit Dow Jones Newswires. "Und die Idee ist natürlich momentan wirklich, dass das unseren Ingenieuren erlaubt, mehr tatsächliche Entwicklung zu machen, also wirklich komplexere Aufgaben anzugehen oder im Prinzip den Backlog schneller auflösen."

Der Konzern habe "einen Wahnsinnsinnovationsstau" bei den vielen neuen Features, die auf die Einführung warten. "Und im Prinzip ist die Konsequenz dieses KI- Agenten, dass wir einfach schneller sind, ja, dass wir wirklich die Sachen, die neuen Produkte, die neuen Features schneller entwickeln können, schneller testen können, schneller ausrollen können und dann eben schneller verändern können oder fixen können, wenn es ein Problem gibt", sagte Popp.

Inzwischen würden die Agenten im Konzern "autonom arbeiten", sowohl im Entwicklungs-Bereich als auch in anderen Bereichen wie dem Service-Bereich, und so die Produktivität erhöhen, so Popp. Sie würden den Beschäftigten Arbeit abnehmen, die dann in der Lage seien, analytischere und strategischere Tätigkeiten zu verrichten. Da habe "sich sehr viel getan in den letzten Monaten".

Rodrigue Schäfer, Vice President Platform bei Delivery Hero, sagte bei der Vorstellung von Herogen: "Indem sie Absichten beschreiben, anstatt sich mit Syntax auseinanderzusetzen, können sich unsere Entwickler auf das konzentrieren, was sie am besten können: kreative Erforschung und komplexe Problemlösung."

Herogen wurde Delivery Hero zufolge intern auf Basis mehrere branchenführender Large Language Models (LLMs) verschiedener führender Anbieter entwickelt. Die Kapazität wachse rasant, der Agent liefere bereits heute eine Programmierungsleistung, die auf Jahresbasis der von 130 erfahrenen Entwicklern entspreche. Im Konzern sei die Einführung von Herogen in den Technologieteams zu 18 Prozent abgeschlossen. Entwickler können ihre Programmierarbeit an Herogen delegieren und sich so auf das große Ganze und die Ideenfindung für neue Funktionen konzentrieren. Dies beschleunige den Übergang von Delivery Hero zu einer globalen Alltags-App. Ein Mensch führe die abschließende Code-Prüfung durch. Herogen sei bereits für die Bearbeitung von 9 Prozent aller Code-Änderungsanfragen im gesamten Unternehmen verantwortlich, bis Jahresende sollen es 20 Prozent werden. Die überwiegende Mehrheit der Aufgaben erfordere keine oder nur eine Interaktion mit dem Menschen.

Popp wollte sich nicht zu der Frage äußern, ob der autonome KI-Agent möglicherweise den Stellenabbau bei Delivery Hero beschleunigt. "Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir da natürlich die Industrie mitgestalten und auch an der Veränderung teilhaben", sagte Popp. Aber es sei "sehr schwer zu sagen, wie alles in sechs Monaten, zwei Jahren, drei Jahren aussieht".

So reagieren Anleger

An der Börse legte die Aktie via XETRA zuletzt um 7,97 Prozent auf 20,66 Euro zu und notierte damit an der Spitze im MDAX der mittelgroßen Werte. Im bisherigen Jahresverlauf hat sie jedoch mehr als elf Prozent an Wert eingebüßt, in den vergangenen zwölf Monaten sogar fast ein Fünftel. Seit dem Rekordhoch von rund 145 Euro Anfang 2021 verlor die Aktie fast 90 Prozent.

In Zeiten der Corona-Pandemie war das Unternehmen zwischenzeitlich fast 30 Milliarden Euro wert und die Aktie war sogar zeitweise im Dax gelistet. Aktuell liegt die Marktkapitalisierung bei rund sechs Milliarden Euro und Delivery Hero spielt wieder in der zweiten Börsenliga. Mit Kursen um die 20 Euro liegt der Kurs derzeit auch unter dem Ausgabepreis von 25,50 Euro beim Börsengang im Jahr 2017, aber auch 35 Prozent über dem Rekordtief im März dieses Jahres.

Dow Jones Newswires/dpa-AFX