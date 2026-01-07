Delivery Hero Aktie

Delivery Hero für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2E4K4 / ISIN: DE000A2E4K43

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Berufung 07.01.2026 16:25:41

Delivery Hero-Aktie fester: Vorstand erweitert - CEO- und Vorstandsvertrag verlängert

Delivery Hero-Aktie fester: Vorstand erweitert - CEO- und Vorstandsvertrag verlängert

Delivery Hero hat die Vorstandsverträge von CEO und Mitgründer Niklas Östberg und Chief Operating Officer Pieter-Jan Vandepitte um drei Jahre verlängert.

Außerdem wurde Chief Product Officer Johannes Bruder mit Wirkung zum 1. Januar 2026 in den Vorstand berufen. Damit erhöht sich die Zahl der Vorstandsmitglieder auf vier von zuvor drei.

Mit der Berufung Bruders will der Berliner Lieferkonzern unter anderem den strategische Technologie-Fokus im Konzern stärken. Bruder habe eine einheitliche globale Technologieplattform eingeführt, die Kunden, Partner und Lieferfahrer über alle Geschäftsbereiche und Märkte von Delivery Hero hinweg miteinander verbindet. Außerdem habe er mit Produkt-Fokussierung und integrierter KI-gestützter Automatisierung eine effiziente Skalierung der operativen Abläufe ermöglicht und zugleich die stark lokalisierte und personalisierte Nutzung für Kunden weltweit sichergestellt.

Die Verträge von CEO Östberg und Vorstand Vandepitte wurden laut Mitteilung um drei Jahre bis Ende April 2029 verlängert, teilte der MDAX-Konzern weiter mit. Sie hätten regulär 2026 geendet. Damit besteht der Vorstand aus CEO Östberg, COO Vandepitte, CFO Marie-Anne Popp und Chief Product Officer Bruder. Popps Vertrag läuft laut Mitteilung bis Ende Januar 2028, Bruders Vorstandsvertrag bis Ende Dezember 2028.

Via XETRA gewinnt die Delivery Hero-Aktie zeitweise 2,37 Prozent auf 22,93 Euro ab.

DOW JONES

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Delivery Hero-Aktie deutlich fester: Konzern prüft Verkauf von Unternehmensteilen
Delivery Hero-Aktie fällt nach Citi-Verkaufsempfehlung deutlich
Delivery Hero-Aktie zieht an: Aufsichtsrat stärkt Konzernchef den Rücken

Bildquelle: Delivery Hero

Nachrichten zu Delivery Hero

mehr Nachrichten