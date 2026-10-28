Delivery Hero-Aktie gefragt: Ausblick wieder nach oben korrigiert

Der vor der Übernahme stehende Essenslieferdienst Delivery Hero hat sein Wachstum im dritten Quartal beschleunigt. Chef und Mitgründer Niklas Östberg zeigte sich bei der Vorlage der Zahlen am Mittwoch zufrieden: Erstmals seien in einem Quartal mehr als eine Milliarde Bestellungen erreicht worden. Als Folge erhöhte das Unternehmen erneut seine Jahresprognose. Via XETRA steigt die Delivery Hero-Aktie zeitweise um 0,83 Prozent auf 37,61 Euro.

Das Papier bewegt sich seit Mitte Juli mehr oder weniger seitwärts. Damals hatte der Konkurrent Uber ein Übernahmeangebot vorgelegt. Die Annahmefrist für die Offerte von 41,50 Euro je Aktie läuft bis zum 5. November. Zuletzt kostete eine Delivery-Hero-Schein gut 37 Euro.

Der Konzern erwartet nun für den Bruttowarenwert (GMV) im laufenden Jahr einen Zuwachs von 10 bis 12 Prozent im Vergleich zu 2025. Zuvor waren 9 bis 11 Prozent angepeilt. Der Umsatz soll um 18 bis 20 Prozent zulegen, das ist an beiden Enden der Spanne jeweils ein Prozentpunkt mehr. Beide Jahresziele sind gerechnet zu konstanten Wechselkursen und auf vergleichbarer Basis (Like-for-Like). Auch der Ausblick für den bereinigten operativen Gewinn (Ebitda) sowie für den Barmittelzufluss wurden erhöht. Delivery Hero hatte erst im Sommer seine Ziele angehoben.

Im abgelaufenen Jahresviertel stieg der Bruttowarenwert auf vergleichbarer Basis um 13,6 Prozent auf 13,9 Milliarden Euro, wie das Unternehmen in Berlin mitteilte. Der Umsatz legte um mehr als ein Fünftel auf 4,3 Milliarden Euro zu. Alle Regionen trugen zu dem Wachstum bei. Der am schnellsten wachsende Markt des Unternehmens ist dabei die Region Americas. Hierzu zählt Delivery Hero Länder in Süd- und Zentral-Amerika sowie in der Karibik.

Bernstein-Expertin Annick Maas merkte an, dass es im Vorfeld nur sehr wenige Analystenschätzungen gab. Im Vergleich zu diesen habe Delivery Hero die Erwartungen aber übertroffen. Zudem sei Asien wieder auf den Wachstumskurs zurückgekehrt. Maas erhofft sich Hinweise vom Management zur Geschäftsentwicklung im laufenden Schlussquartal. Ihrer Meinung nach dürften allerdings die Uber-Transaktion und alle damit verbundenen Nachrichten weiterhin der wichtigste Kursfaktor bleiben.

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BERLIN (dpa-AFX)