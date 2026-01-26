Delivery Hero Aktie
WKN DE: A2E4K4 / ISIN: DE000A2E4K43
|Positive Analyse
|
26.01.2026 09:47:39
Delivery Hero-Aktie gefragt - JPMorgan hebt den Daumen
Dabei seien mögliche Transaktionen (M&A) der entscheidende Kurstreiber für Delivery Hero, so Diebel. So dürfte sich die Beteiligungsgesellschaft Prosus mit dem Kauf von Just Eat nicht zufriedengeben. Die Wettbewerbshüter hätten zwar verlangt, dass Prosus den Anteil an Delivery Hero bis August 2026 deutlich senkt. Prosus werde jedoch nach Wegen suchen, um langfristig vom Erfolg von Delivery Hero in Europa und Lateinamerika zu profitieren.
Diebel erinnerte zudem an den gemeinsamen Brief von Management und Aufsichtsrat, der im Dezember an die Anleger ging. Darin hatte man Maßnahmen zur Steigerung des Börsenwertes angekündigt, insbesondere die Prüfung weiterer Verkäufe von Unternehmensteilen. Delivery Hero sei neben Prosus auch für andere strategische Käufer enorm interessant, so der JPMorgan-Experte.
/ag/jha/
FRANKFURT (dpa-AFX)
|08:14
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.01.26
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.01.26
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.01.26
|Delivery Hero Overweight
|Barclays Capital
|15.01.26
|Delivery Hero Outperform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Delivery Hero
|26,85
|6,34%