Delivery Hero Aktie
WKN DE: A2E4K4 / ISIN: DE000A2E4K43
|Anleiherückkauf
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31.03.2026 16:47:00
Delivery Hero-Aktie gibt nach: Rückkaufprogramm für Wandelanleihen läuft an
Der Rückkaufpreis pro angebotener Anleihe beträgt laut Mitteilung 98,5 Prozent des Nennbetrags pro Anleihe bzw 98.500 Euro pro Anleihe. Anleihegläubiger können seit 8:50 Uhr und noch bis 17:30 Uhr ihre Anleihen für den Rückkauf anbieten, sofern die Frist nicht verlängert wird. Die Abrechnung wird laut Mitteilung voraussichtlich am 9. April erfolgen.
Delivery Hero sagt zu, die auf die erworbenen Anleihen aufgelaufenen Zinsen zu zahlen, rückwirkend vom 23. Januar an. Die Entscheidung über die Annahme eines Angebots zum Verkauf der Anleihen liege im Ermessen der Gesellschaft. Delivery Hero behalte sich zudem das Recht vor, den Kaufbetrag der Anleihen nach eigenem und absolutem Ermessen festzulegen.
Goldman Sachs Bank Europe SE, JPMorgan SE und UniCredit Bank GmbH fungieren als Joint Dealer Manager beim Rückkauf der Anleihen.Via XETRA verliert die Delivery Hero-Aktie zeitweise 3,65 Prozent auf 15,72 Euro.
DJG/uxd/sha
DOW JONES
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