Delivery Hero Aktie

Delivery Hero für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2E4K4 / ISIN: DE000A2E4K43

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Korea-Geschäft im Fokus 20.05.2026 10:09:38

Delivery Hero-Aktie im Aufwärtstrend - acht Tage Kursgewinne in Folge

Delivery Hero-Aktie im Aufwärtstrend - acht Tage Kursgewinne in Folge

Die Aktien von Delivery Hero haben ihre Gewinnserie am Mittwoch auf acht Tage ausgebaut.

In diesem Zeitraum kletterten sie inzwischen um 63 Prozent auf das höchste Niveau seit Ende 2024. Analystin Monique Pollard von der Citigroup führte die Rally bei Delivery Hero auf die jüngsten Presseberichte zurück, wonach der Verkaufsprozess für das Korea-Geschäft Baemin des Essenslieferanten begonnen habe. Zusätzlich gestützt habe die Anteilsaufstockung durch Uber, die den Fokus auf den Baemin-Verkauf noch geschärft habe,

Angesichts des Wertschöpfungspotenzials aus den laufenden Prozessen änderte Pollard ihren Bewertungsansatz in ein reines Summe-aller-Teile-Modell (SOTP). Daraus resultiert ein deutlich höheres Kursziel von 31,50 Euro nach bisher 21 Euro. Auch das neue Ziel liegt allerdings über dem inzwischen erreichten Xetra-Niveau von 32,65 Euro, weshalb Pollard mit "Hold" votiert.

Andrew Ross von Barclays hatte sein Kursziel allerdings erst am Montagabend über 39 Euro gehievt und signalisiert damit auch jetzt noch Potenzial.

/ag/stk

FRANKFURT (dpa-AFX Broker)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Delivery Hero-Aktie dreht ins Plus: Aufsichtsrat leitet Nachfolgeprozess für CEO ein
Delivery-Hero-Aktie klettert: Uber erhöht Einfluss mit weiterem Anteilskauf
So viel Verlust hätte eine Investition in Delivery Hero von vor 5 Jahren bedeutet

Bildquelle: Delivery Hero,Delivery Hero ,Deliveroo

Nachrichten zu Delivery Hero

mehr Nachrichten