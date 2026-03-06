Delivery Hero Aktie

Kreditlinie sichern 06.03.2026 09:23:00

Delivery Hero-Aktie im Plus: Rückzahlung von Wandelanleihen

Delivery Hero passt Teile seiner Finanzierung an.

Wie der MDAX-Konzern mitteilte, steht er kurz davor, sich eine neue syndizierte Kreditlinie über 1,5 Milliarden US-Dollar zu sichern. Bei einer Bereitstellung der Kreditline will er unter anderem Wandelschuldverschreibungen zurückzahlen.

So sollen Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeit Ende April 2026 mit einem Gesamtnennbetrag von 56 Millionen Euro zurückgezahlt werden. Außerdem will der Konzern ein Rückkaufangebot für im Januar 2027 fällige Wandelschuldverschreibungen mit einem ausstehenden Gesamtnennbetrag von 540 Millionen Euro unterbreiten.

Weitere Erlöse, die nicht im 1. Halbjahr 2026 für Rückzahlungen oder Rückkäufe von Wandelschuldverschreibungen verwendet werden, sollen die finanzielle Flexibilität des Unternehmens erhöhen und allgemeinen Unternehmenszwecken dienen.

Im XETRA-Handel steigt die Delivery Hero-Aktie zeitweise 0,47 Prozent auf 18,07 Euro.

DJG/mgo/gos

DOW JONES

05.03.26 Delivery Hero Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.03.26 Delivery Hero Overweight Barclays Capital
02.03.26 Delivery Hero Outperform Bernstein Research
02.03.26 Delivery Hero Buy UBS AG
02.03.26 Delivery Hero Hold Deutsche Bank AG
