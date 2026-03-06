Delivery Hero Aktie
WKN DE: A2E4K4 / ISIN: DE000A2E4K43
06.03.2026 09:23:00
Delivery Hero-Aktie im Plus: Rückzahlung von Wandelanleihen
Wie der MDAX-Konzern mitteilte, steht er kurz davor, sich eine neue syndizierte Kreditlinie über 1,5 Milliarden US-Dollar zu sichern. Bei einer Bereitstellung der Kreditline will er unter anderem Wandelschuldverschreibungen zurückzahlen.
So sollen Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeit Ende April 2026 mit einem Gesamtnennbetrag von 56 Millionen Euro zurückgezahlt werden. Außerdem will der Konzern ein Rückkaufangebot für im Januar 2027 fällige Wandelschuldverschreibungen mit einem ausstehenden Gesamtnennbetrag von 540 Millionen Euro unterbreiten.
Weitere Erlöse, die nicht im 1. Halbjahr 2026 für Rückzahlungen oder Rückkäufe von Wandelschuldverschreibungen verwendet werden, sollen die finanzielle Flexibilität des Unternehmens erhöhen und allgemeinen Unternehmenszwecken dienen.
Im XETRA-Handel steigt die Delivery Hero-Aktie zeitweise 0,47 Prozent auf 18,07 Euro.
|05.03.26
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.03.26
|Delivery Hero Overweight
|Barclays Capital
|02.03.26
|Delivery Hero Outperform
|Bernstein Research
|02.03.26
|Delivery Hero Buy
|UBS AG
|02.03.26
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|Delivery Hero
|18,15
|-0,93%
