Delivery Hero Aktie
WKN DE: A2E4K4 / ISIN: DE000A2E4K43
|Deal voraus?
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14.07.2026 17:00:00
"Delivery Hero-Aktie im Plus: Uber-Deal rückt offenbar näher
Am Nachmittag legten sie in der Spitzengruppe im MDAX der mittelgroßen Werte um 5,76 Prozent auf 39,10 Euro zu und bauten ihre Kursgewinne seit Jahresbeginn damit auf fast 73 Prozent aus.
Uber-Papiere geben derweil an der NYSE 2,27 Prozent auf 72,58 US-Dollar nach.
Die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtete unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen, dass Uber noch in dieser Woche eine Einigung zum Kauf von Delivery Hero erzielen wolle. Demnach würde das Unternehmen bei der angestrebten Übernahme deutlich über dem aktuellen Kursniveau bewertet werden. Zuvor war Uber noch mit einem Angebot von 33 Euro je Aktie auf den Essenlieferdienst zugekommen.
/niw/he
FRANKFURT (dpa-AFX) -
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Bildquelle: Delivery Hero
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