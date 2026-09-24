Delivery Hero Aktie

Delivery Hero für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2E4K4 / ISIN: DE000A2E4K43

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Übernahmeprozess 24.09.2026 11:13:41

Delivery Hero-Aktie in Rot: Konzernführung bestätigt

Delivery Hero-Aktie in Rot: Konzernführung bestätigt

Niklas Östberg bleibt überraschend weiterhin an der Spitze von Delivery Hero.

Wie der Berliner Lieferkonzern, der sich im Übernahmeprozess durch den US-Fahrdienstleister Uber befindet, mitteilte, wird Östberg, Mitgründer und CEO, "seine Tätigkeit als CEO fortführen".

Vorstand und Aufsichtsrat seien übereingekommen, dass Östberg sein Vorstandsamt nicht niederlegen werde, sondern auch über den 31. März hinaus CEO sein werde. Sein Vertrag laufe unverändert bis 30. April 2029, die Entscheidung spiegele die "grundlegend geänderte Situation der Gesellschaft infolge des laufenden Übernahmeangebots" wider.

Der Konzern suchte eigentlich einen neuen CEO, denn Östberg hatte im Mai seinen Rückzug bis spätestens Ende März 2027 angekündigt, zuletzt wollte der Aufsichtsrat bis Ende 2026 einen neuen CEO gefunden haben.

"Seit der Ankündigung der Übernahme habe ich mich voll und ganz darauf konzentriert, unsere Organisation zu stärken und ein herausragendes Kundenerlebnis zu bieten", sagte Östberg nun laut Mitteilung. Die "Everyday-App-Strategie" funktioniere und liefere Ergebnisse, Wachstum und Profitabilität beschleunigten sich. "Ich gehe jetzt mit mehr Energie als je zuvor daran, das Unternehmen weiterhin in die nächste Phase zu leiten."

Kristin Skogen Lund, Vorsitzende des Aufsichtsrats, sagte: "Niklas hat Delivery Hero aufgebaut und kennt das Unternehmen besser als jeder andere. Angesichts der laufenden Transaktionen mit Uber und SSW freuen wir uns sehr, dass Niklas das Unternehmen auch in der nächsten Phase weiterhin leiten wird."

Delivery Heros Management sowie die Kursentwicklung der Aktie waren seit längerem vom Aktionär Aspex Management kritisiert worden. Der Investor forderte zwischenzeitlich den Rücktritt des gesamten Vorstands. Mittlerweile ist Uber der größte Aktionär bei Delivery Hero, Vorstand und Aufsichtsrat unterstützen das Übernahmeangebot, dessen reguläre Annahmefrist noch bis zum 5. November läuft.

Die Delivery Hero-Aktie fällt via XETRA zeitweise um 0,3 Prozent auf 36,67 Euro.

DJG/uxd/brb

DOW JONES

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

So viel hätte eine Investition in Delivery Hero von vor einem Jahr abgeworfen
Delivery Hero ernennt John Woyton zum neuen Mitglied des Aufsichtsrats - Aktie etwas leichter
Delivery Hero-Aktie dennoch im Minus: Milliarden-Finanzierung wird günstiger

Bildquelle: Delivery Hero

Nachrichten zu Delivery Hero

mehr Nachrichten

Analysen zu Delivery Hero

mehr Analysen
10.09.26 Delivery Hero Neutral UBS AG
04.09.26 Delivery Hero Hold Jefferies & Company Inc.
03.09.26 Delivery Hero Outperform Bernstein Research
01.09.26 Delivery Hero Neutral UBS AG
28.08.26 Delivery Hero Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Delivery Hero 36,48 0,00% Delivery Hero

Letzte Top-Ranking Nachrichten

20.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 38: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
20.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 38
19.09.26 KW 38: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
19.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
18.09.26 KW 38: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen uneinheitlich - Gegen den Trend Gewinne in Japan
Die Aktienmärkte in Fernost finden keine einheitliche Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen