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WKN DE: A2PHHG / ISIN: US90353T1007

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Investition 18.05.2026 17:36:39

Delivery-Hero-Aktie klettert: Uber erhöht Einfluss mit weiterem Anteilskauf

Delivery-Hero-Aktie klettert: Uber erhöht Einfluss mit weiterem Anteilskauf

Der US-Fahrdienstleister Uber stockt seine Beteiligung an dem Essenlieferdienst Delivery Hero kräftig auf.

Uber halte nun 19,5 Prozent des ausgegebenen Kapitals von Delivery Hero, sowie weitere 5,6 Prozent in Form von Optionen, teilte der MDAX-Konzern am Montag mit. Zuletzt hatte Uber seine Beteiligung schon von gut 7 Prozent auf fast 18 Prozent aufgestockt.

Delivery Hero begrüße die zusätzliche Investition von Uber als eine weitere Bestätigung der Plattform und seiner Strategie, hieß es weiter. Delivery Hero konzentriere sich weiter auf sein operatives Geschäft sowie auf die Prüfung strategischer Optionen, um langfristigen Wert zu schaffen.

Die niederländische Beteiligungsgesellschaft Prosus hatte sich im Zuge der Übernahme von Just Eat Takeaway dazu bereit erklärt, seine Beteiligung an Delivery Hero zu reduzieren.

Die Delivery Hero-Aktie notiert im späten XETRA-Handel zeitweise 4,44 Prozent höher bei 30,81 Euro.

/jha/he

AMSTERDAM (dpa-AFX)

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Delivery Hero-Aktie zieht an: Optimistische Einschätzung beflügelt Anleger

Bildquelle: Delivery Hero

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