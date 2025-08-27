Delivery Hero-Aktie knickt ein: Weniger Gewinn erwartet

Der Essenlieferdienst Delivery Hero muss im laufenden Jahr beim Gewinn wegen ungünstiger Wechselkurseffekte wohl kleinere Brötchen backen.

Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) werde nun bei 900 bis 940 Millionen Euro erwartet, teilte das Unternehmen am Mittwochabend mit. Zuvor war Delivery Hero von 975 bis 1.025 Millionen Euro ausgegangen. Hintergrund der Prognosesenkung seien Wechselkursverluste in Höhe von 110 Millionen Euro.

Beim Free Cash Flow erwartet das Unternehmen nun mehr als 120 Millionen Euro statt bisher mehr als 200 Millionen Euro. Die Wechselkursverluste betragen 80 Millionen Euro.

Beim Gesamtumsatz der Segmente wird Delivery Hero hingegen optimistischer. Hier sei nun mit einem Wachstum von 22 bis 24 statt bisher 17 bis 19 Prozent zu rechnen. Im zweiten Quartal hatte es bei 27 Prozent im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum gelegen. Hintergrund sei ein stärkeres Wachstum in mehreren Märkten und der beschleunigte Ausbau des eigenen Liefernetzwerks in Südkorea gewesen.

Das Wachstum des Bruttowarenwerts soll auf vergleichbarer Basis am oberen Ende der bekannten Spanne von acht bis zehn Prozent liegen. Die Aktie von Delivery Hero fällt im nachbörslichen Geschäft auf der Handelsplattform Tradegate zeitweise um 5,17 Prozent auf 23,09 Euro.

