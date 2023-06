Delivery Hero-Aktie reagiert positiv: Goldman Sachs startet Analyse von Delivery Hero mit "Buy"-Rating

2023 sei ein Übergangsjahr für europäische Essenslieferanten, schrieb Analystin Lisa Yang in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Es sei geprägt von hohen Vergleichswerten aus der Corona-Zeit, hoher Inflation und schwachen Konsumausgaben. Andererseits helfe Rationalisierung der Profitabilität. Mit dem schwachen Kursverlauf seit Jahresbeginn hält sie die Unsicherheiten für eingepreist. Der Markt wolle aber nun zunächst Wachstum sehen und eine weitere Branchenkonsolidierung. Die Wachstumsaussichten seien bei Delivery Hero am besten.

Die Delivery Hero-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 1,22 Prozent höher bei 34,42 Euro und kann sich damit der schwachen Tendenz des deutschen Aktienmarktes erfolgreich widersetzen.

