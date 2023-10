Delivery Hero-Aktie springt an: Barclays belässt Delivery Hero auf 'Overweight'

Für die anstehenden Quartalszahlen der europäischen Online-Dienstleister und -Händler sei er insgesamt nicht ganz so zuversichtlich, auch wenn es einige Lichtblicke gegeben haben dürfte, schrieb Analyst Andrew Ross in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Angesichts niedrigerer Vergleichswerte aus der Vergangenheit sollte der Anlegerfokus auf verbraucherorientierten Namen mit einem beschleunigten Wachstum im dritten Quartal liegen.

Die Delivery Hero-Aktie klettert im XETRA-Handel zeitweise um 5,62 Prozent auf 28,31 Euro.

/edh/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2023 / 20:30 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.10.2023 / 04:10 / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

LONDON (dpa-AFX Broker)