Uber Aktie
WKN DE: A2PHHG / ISIN: US90353T1007
|Übernahmeangebot
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10.11.2026 13:38:41
Delivery Hero-Aktie: Uber übernimmt Mehrheit von 66,56 Prozent, weitere Annahmefrist bis 24. November
Uber kündigte eine weitere Annahmefrist für das Andienen der Aktien an, die vom 11. November bis 24. November um 24:00 Ortszeit Frankfurt bzw 18:00 Uhr Ortszeit New York läuft. In der Zeit können Aktionäre das Angebot noch annehmen. Die reguläre Annahmefrist endete am 5. November.
Uber bietet 41,50 Euro je Delivery-Hero-Aktie. Delivery Hero wird in der Transaktion mit 13 Milliarden Euro bewertet. Uber und Delivery Hero zusammen decken den Angaben zufolge dann 99 Länder ab, nach früheren Angaben mit einem kombinierten Pro-forma-GMV von 236 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025.
Um die Zustimmung der Kartellbehörden weltweit zu erhalten, hat Delivery Hero bereits einem Verkauf seines Geschäfts in 14 Ländern für insgesamt 1,4 Milliarden Euro an die US-Investmentgesellschaft SSW Partners zugestimmt. Die Berliner wollen 22 Prozent ihrer Märkte abstoßen, in denen beide Unternehmen im Essensliefergeschäft konkurrieren. Uber hat sich unter anderem bereit erklärt, den Hauptsitz von Delivery Hero in Berlin bis mindestens 2029 zu erhalten. Auch hat sich Uber verpflichtet, für die kommenden drei Jahre keinen Beherrschungs- oder Gewinnabführungsvertrag abzuschließen und in den kommenden fünf Jahren 2 Milliarden Euro in Deutschland zu investieren.
Das Angebot sieht eine Mindestannahmeschwelle von 50 Prozent vor, aber Uber hatte sich bereits vor dem Angebot mehr als 53 Prozent an Delivery Hero gesichert. Laut Mitteilung hielt Uber bereits vor Beginn des Angebots 24,52 Prozent des Grundkapitals und der Stimmrechte, 11,62 Prozent sind Uber über Finanzinstrumente (Total Return Swaps) zuzurechnen. In der regulären Annahmefrist wurden 34,63 Prozent des Grundkapitals und der Stimmrechte an Delivery Hero angedient, darunter der zweite Großaktionär Prosus. Prosus hatte sich unwiderruflich verpflichtet, alle Aktien in Höhe von etwa 16,8 Prozent des Grundkapitals von Delivery Hero in das Übernahmeangebot einzuliefern. Summa summarum sind Uber somit bereits gut 70 Prozent an Delivery Hero zuzurechnen.
Der Vollzug des Angebots wird weiterhin in der zweiten Hälfte 2027 erwartet. Es steht Uber zufolge weiterhin unter bestimmten weiteren Bedingungen. Dazu gehören insbesondere die Erteilung der erforderlichen fusionskontrollrechtlichen und sonstigen regulatorischen Freigaben.
Von Ulrike Dauer
DOW JONES
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