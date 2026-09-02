Uber Aktie
WKN DE: A2PHHG / ISIN: US90353T1007
|Deal voraus?
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02.09.2026 20:09:00
Delivery Hero-Aktie: Übernahmeangebot von Uber erhält Rückendeckung der Unternehmensspitze
Vorstand und Aufsichtsrat von Delivery Hero erachten das 14,8 Milliarden Dollar schwere Übernahmeangebot von Uber "als im besten Interesse der Gesellschaft, ihrer Aktionäre, Mitarbeiter und weiteren Stakeholder". Sie unterstützen daher das Angebot und empfehlen den Aktionären von Delivery Hero, dieses anzunehmen. Aus Bewertungssicht und nach sorgfältiger Prüfung der Angebotsunterlage halte man die Geldleistung in Höhe von 41,50 Euro je Delivery Hero-Aktie für angemessen und fair. Der Angebotspreis entspreche einer Prämie von rund 127 Prozent auf den unbeeinflussten volumengewichteten Dreimonatsdurchschnittskurs im XETRA-Handel bis einschließlich 8. Mai 2026 (dem letzten Handelstag vor öffentlich berichteten Transaktionsaktivitäten und wesentlichen Unternehmensnachrichten), so das Lieferunternehmen.
Im nachbörslichen Handel zeigt sich die Delivery Hero-Aktie zeitweise 0,38 Prozent schwächer bei 36,57 Euro.
DJG/gos
DOW JONES
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