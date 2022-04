Delivery Hero-Aktie und und HelloFresh-Aktie vorbörslich schwach - Just Eat senkt Ausblick

Ein trüberer Jahresausblick des Branchenkollegen Just Eat Takeaway hat am Mittwochmorgen auch die Aktien des Essenslieferdienstes Delivery Hero nach unten gezogen.

Die Delivery Hero-Papiere fielen auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss um 1,41 Prozent auf 35,00 Euro. Für die Anteile des Kochboxen-Anbieters HelloFresh ging es um 1,42 Prozent auf 38,66 Euro abwärts.

Beide Aktien stehen schon länger unter Druck. Mit dem sich abzeichnenden Ende der Corona-Maßnahmen sowie angesichts der Zinswende in den USA wendeten sich Investoren in den vergangenen Monaten von den Corona-Gewinnern ab und schichteten in andere Sektoren um. Im laufende Jahr gaben HelloFresh-Aktien um fast 42 Prozent nach. Damit sind sie vor Delivery Hero (minus 64 Prozent) der zweitschwächste Dax-Wert (DAX 40).

Die Befürchtungen der Anleger scheinen denn auch gerechtfertigt. So bekommt die Lieferando-Mutter Just Eat Takeaway nach der Aufhebung von Corona-Einschränkungen in vielen Regionen die wieder stärkere Konkurrenz durch Restaurants zu spüren. Die Menschen gehen wieder aus. Laut William Woods von Bernstein Research verfehlte Just Eat Takeaway mit seinen Quartals-Ergebnissen die Erwartungen.

Die Aktien von Just Eat Takeaway legten am Morgen im Tradegate-Handel dennoch leicht zu. So erwägt das Unternehmen keine zwei Jahre nach der Übernahme des US-Lieferdienstes Grubhub einen Verkauf der amerikanischen Tochter.

