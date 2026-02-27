Delivery Hero-Aktie unter Druck: Lieferkonzern steigert Umsatz auf 14,8 Milliarden Euro

Delivery Hero ist im vergangenen Jahr weiter gewachsen und hat das Profitabilitätsziel erreicht.

Für das Gesamtjahr 2025 berichtete der Konzern auf Basis eines Trading Updates einen Umsatz von 14,803 (Vorjahr: 12,796) Milliarden Euro und einen Bruttowarenwert GMV, der auch die Provisionsgebühren enthält, von 49,197 Milliarden Euro. Beim bereinigten EBITDA geht der Berliner Lieferkonzern davon aus, dass diese Kennziffer über 900 Millionen Euro liegen wird, nach 693 Millionen Euro im Vorjahr. Eine konkrete Zahl nennt die Gesellschaft zunächst nicht. Für das Gesamtjahr 2025 hatten Analysten ein bereinigtes EBITDA von 911 Millionen Euro und einen GMV von 49,53 Milliarden Euro geschätzt. Delivery Hero hatte einen bereinigten operativen Gewinn (bereinigtes EBITDA) in der Bandbreite von 900 bis 940 Millionen Euro als Prognose für 2025 ausgegeben.

"Im Jahr 2025 hat Delivery Hero seine Resilienz trotz wettbewerbsbedingtem und makroökonomischem Gegenwind gezeigt. Wir brachten das Asiengeschäft zurück auf Wachstumskurs, konnten unser Wachstum in Saudi-Arabien trotz harter Konkurrenz behaupten und haben das Segment Integrated Verticals in die Gewinnzone geführt", sagte Niklas Östberg, CEO und Mitgründer von Delivery Hero. Für das Schlussquartal berichtete der Konzern einen Umsatz von 3,881 (Vorjahr: 3,518) Milliarden Euro und einen Bruttowarenwert GMV von 12,402 (12,818) Milliarden Euro. Analysten hatten mit einem GMV von 12,736 Milliarden Euro und einem Umsatz von 3,969 Milliarden Eurro gerechnet.

Bernstein belässt Delivery Hero auf 'Outperform' - Ziel 38 Euro

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Delivery Hero nach Zahlen mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Outperform" belassen. Annick Maas sprach am Freitagmorgen von durchwachsenen Resultaten im Schlussquartal. Der Umsatz sei etwas hinter den Erwartungen zurückgeblieben, während der freie Finanzmittelfluss positiv überrascht habe und das Asien-Geschäft endlich wieder wachse. Allerdings gebe es immer noch keine Äußerungen, wie einzelne Geschäftsaktivitäten zu Geld gemacht werden könnten.

Barclays belässt Delivery Hero auf 'Overweight' - Ziel 39,40 Euro

ie britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Delivery Hero mit einem Kursziel von 39,40 Euro auf "Overweight" belassen. Der Umsatz des vierten Quartals 2025 sei etwas mau gewesen, schrieb Andrew Ross am Freitag nach Geschäftszahlen des Essenslieferdienstes. Alle Augen seien nun auf die Telefonkonferenz am Nachmittag gerichtet und erste Signale auf 2026. Dies werde für den Aktienkurs den Ausschlag geben.

Jefferies belässt Delivery Hero auf 'Buy' - Ziel 35 Euro

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Delivery Heromit einem Kursziel von 35 Euro auf "Buy" belassen. Der Lichtblick sei die Rückkehr auf den Wachstumsweg auf vergleichbarer Basis beim Bruttowarenwert (GMV) in Asien, schrieb Giles Thorne am Freitag nach den Zahlen des Essenslieferdienstes. Dies sei der Eckpfeiler seiner Anlagestory.

Auf XETRA verliert die Delivery Hero-Aktie zeitweise 5,55 Prozent auf 19,41 Euro.

DOW JONES und dpa (AFX)