Delivery Hero Aktie
WKN DE: A2E4K4 / ISIN: DE000A2E4K43
|Abgestuft
|
11.03.2026 11:52:39
Delivery Hero-Aktie verliert nach negativem Analystenvotum an Boden
Die Aktien von Delivery Hero verloren am Mittwoch zuletzt 6,39 Prozent auf 17,22 Euro. Damit haben sie sich wieder ihrem Jahrestief bei 16,715 Euro genähert. Analyst Xavier Le Mené von der Bank of America (BofA) hatte die Papiere des Essenslieferanten auf "Underperform" abgestuft - sein Kursziel von 19 Euro ist allerdings bereits merklich unterschritten.
Le Mené rechnet zunächst nicht mit größeren Bewertungsimpulsen durch den strategischen Review. Ein möglicher Asset-Verkauf werde dauern und ein Kauf des Pakets vom Großaktionär Prosus wäre eher wertverwässernd. Operativ halte das Wachstum zwar an, die Margen seien allerdings enttäuschend. Und die Profitabilität müsse an erster Stelle stehen, so Le Mené. Insgesamt sieht er ein wenig attraktives Verhältnis zwischen Chancen und Risiken.
Seit dem Jahreshoch bei 27,26 Euro haben die Papiere gut 38 Prozent an Wert verloren und liegen 2026 etwa ein Viertel unter Wasser.
